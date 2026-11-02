Squarespace скорочує 19% штату або близько 300 працівників — The Verge

Платформа для створення сайтів Squarespace скорочує 19% працівників, або приблизно 300 людей із 1800 співробітників. Про це повідомляє The Verge з посиланням на заяву речника компанії Джеффа Сідмана.

Підтримка для звільнених

За словами Сідмана, зміни мають спростити роботу компанії, чіткіше визначити її пріоритети та допомогти Squarespace рухатися швидше на наступному етапі зростання. Він також заявив, що компанія надасть працівникам, яких торкнеться скорочення, комплексну підтримку під час переходу.

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Звільнені співробітники отримають базову оплату за 16 тижнів, а медичні пільги для них зберігатимуться до травня 2027 року.

Розвиток інструментів ШІ

Скорочення відбуваються трохи більш як через два роки після активного просування Squarespace у сфері штучного інтелекту. У 2024 році компанія представила інструмент Blueprint AI, який може створювати вебсайти, а також генерувати тексти для сайтів, дописи для блогів і описи товарів. Приблизно тоді ж компанія прямих інвестицій Permira завершила придбання Squarespace.

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