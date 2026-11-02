Платформа для создания сайтов Squarespace сокращает 19% штата, или около 300 человек из 1800 сотрудников. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление представителя компании Джеффа Сидмана.

Поддержка для уволенных

По словам Сидмана, изменения должны упростить работу компании, более четко определить ее приоритеты и помочь Squarespace быстрее перейти к следующему этапу роста. Он также заявил, что компания предоставит комплексную поддержку сотрудникам, которых затронет сокращение, во время переходного периода.

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Уволенные сотрудники получат базовую оплату за 16 недель, а их медицинские льготы будут сохраняться до мая 2027 года.

Развитие инструментов ИИ

Сокращения происходят чуть более чем через два года после того, как Squarespace начала активно развиваться в сфере искусственного интеллекта. В 2024 году компания представила инструмент Blueprint AI, который может создавать сайты, а также генерировать тексты для сайтов, публикации для блогов и описания товаров. Примерно в то же время компания прямых инвестиций Permira завершила приобретение Squarespace.

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