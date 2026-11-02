Компания космической инфраструктуры Northwood Space привлекла 375 млн долларов в раунде финансирования Series C при оценке в 2 млрд долларов. Раунд совместно возглавили Andreessen Horowitz и DFJ Growth, сообщает TechCrunch.

Инфраструктура для связи со спутниками

Northwood Space была основана в 2022 году. Компания разрабатывает антенны, программное обеспечение и другие технологии для улучшения связи спутников с Землей. Генеральным директором стартапа является соосновательница Бриджит Мендлер, которая ранее была актрисой.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предыдущее финансирование и контракты

В январе Northwood Space привлекла 100 млн долларов в раунде Series B, который также совместно возглавила Andreessen Horowitz. TechCrunch ранее сообщал и о контракте почти на 50 млн долларов с Космическими силами США на модернизацию сети управления спутниками страны.

У компании также есть финансовое соглашение с HSBC. Согласно заявлению стартапа, средства раунда и это соглашение будут направлены на масштабирование бизнеса, найм сотрудников и выполнение действующих контрактов.

Читай нас в