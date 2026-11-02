Firma infrastruktury kosmicznej Northwood Space pozyskała 375 mln dolarów w rundzie finansowania Series C przy wycenie 2 mld dolarów. Rundzie wspólnie przewodziły Andreessen Horowitz i DFJ Growth, informuje TechCrunch.

Infrastruktura do komunikacji z satelitami

Northwood Space została założona w 2022 roku. Firma rozwija anteny, oprogramowanie i inne technologie służące poprawie komunikacji satelitów z Ziemią. Dyrektorką generalną startupu jest współzałożycielka Bridgit Mendler, która wcześniej była aktorką.

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Poprzednie finansowanie i kontrakty

W styczniu Northwood Space pozyskała 100 mln dolarów w rundzie Series B, której również wspólnie przewodziła Andreessen Horowitz. TechCrunch informował wcześniej także o kontrakcie o wartości niemal 50 mln dolarów z Siłami Kosmicznymi USA na modernizację krajowej sieci kontroli satelitów.

Firma ma również umowę finansową z HSBC. Według oświadczenia startupu środki z rundy oraz tej umowy zostaną przeznaczone na skalowanie biznesu, zatrudnianie pracowników i realizację obowiązujących kontraktów.

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