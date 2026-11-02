Пентагон направил на Гавайи в США часть персонала Командования киберзащиты Министерства обороны США (DCDC), чтобы усилить техническую защиту сетей Тихоокеанского командования США (PACOM). Новый подход получил название Cyber Defense Forces Pacific.

Специалистов направили в DISA-Pacific

Вновь прибывших военнослужащих назначили в Тихоокеанское подразделение Агентства оборонных информационных систем США — DISA-Pacific. Как сообщает Breaking Defense, это региональное полевое командование организации, базирующейся в Форт-Миде, штат Мэриленд.

Директор PACOM по командованию, управлению, связи, компьютерным системам и киберсфере бригадный генерал Майкл Смит заявил на конференции TechNet Indo-Pacific, что дополнительный персонал обеспечивает дополнительный уровень киберзащиты в регионе. По его словам, перемещение персонала DCDC в зону ответственности командования должно усилить оборонные возможности, предоставив им необходимые инструменты и ресурсы.

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Защита сетей и реагирование на инциденты

Вновь назначенные военнослужащие обучены защищать информацию и реагировать на инциденты. DCDC входит в состав Киберкомандования США и отвечает за защиту сетей передачи данных Пентагона.

Смит не уточнил конкретных угроз сетям PACOM. В то же время издание отмечает, что в регионе действует Китай, которого эксперты считают одним из наиболее технически способных соперников США. По оценкам экспертов, Пекин нацеливался на сети объектов критической военной инфраструктуры на Гуаме. Киберкомандование США в последние годы также пыталось увеличить финансирование киберзащиты в регионе.

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