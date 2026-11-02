Pentagon skierował na Hawaje w USA część personelu Dowództwa Cyberobrony Departamentu Obrony USA (DCDC), aby wzmocnić techniczną ochronę sieci Dowództwa Pacyfiku USA (PACOM). Nowe podejście nazwano Cyber Defense Forces Pacific.

Specjaliści skierowani do DISA-Pacific

Nowo przybyłych żołnierzy przydzielono do pacyficznego oddziału amerykańskiej Agencji Systemów Informacyjnych Obrony — DISA-Pacific. Jak informuje Breaking Defense, jest to regionalne dowództwo polowe organizacji z siedzibą w Fort Meade w stanie Maryland.

Dyrektor PACOM ds. dowodzenia, kontroli, łączności, systemów komputerowych i cyberprzestrzeni, generał brygady Michael Smith, powiedział na konferencji TechNet Indo-Pacific, że dodatkowy personel zapewnia dodatkową warstwę cyberobrony w regionie. Według niego przeniesienie personelu DCDC do obszaru odpowiedzialności dowództwa ma wzmocnić zdolności obronne, zapewniając im niezbędne narzędzia i zasoby.

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Ochrona sieci i reagowanie na incydenty

Nowo przydzieleni żołnierze są przeszkoleni w ochronie informacji i reagowaniu na incydenty. DCDC wchodzi w skład Cyberdowództwa USA i odpowiada za ochronę sieci transmisji danych Pentagonu.

Smith nie sprecyzował konkretnych zagrożeń dla sieci PACOM. Jednocześnie publikacja zauważa, że w regionie działa Chiny, które eksperci uważają za jednego z najbardziej zaawansowanych technicznie przeciwników USA. Według ocen ekspertów Pekin atakował sieci obiektów krytycznej infrastruktury wojskowej na Guamie. Cyberdowództwo USA w ostatnich latach również starało się zwiększyć finansowanie cyberobrony w regionie.

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