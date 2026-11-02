五角大楼向美国夏威夷派遣了部分美国国防部网络防御司令部（DCDC）人员，以加强对美国太平洋司令部（PACOM）网络的技术保护。这一新做法被命名为“太平洋网络防御部队”（Cyber Defense Forces Pacific）。

专家被派往DISA-Pacific

新抵达的军人被派往美国国防信息系统局的太平洋分支机构DISA-Pacific。正如Breaking Defense报道的那样，该机构是总部设在马里兰州米德堡的组织的一个地区野战司令部。

PACOM负责指挥、控制、通信、计算机系统和网络空间事务的主任迈克尔·史密斯准将在TechNet Indo-Pacific会议上表示，增派人员为该地区提供了额外一层网络防御。按照他的说法，将DCDC人员调往该司令部责任区，旨在通过提供必要的工具和资源来加强防御能力。

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网络保护与事件响应

新任命的军人接受过保护信息和应对事件的训练。DCDC隶属美国网络司令部，负责保护五角大楼的数据传输网络。

史密斯没有说明PACOM网络面临的具体威胁。同时，该刊物指出，中国在该地区活动，专家认为中国是美国技术能力最强的对手之一。根据专家评估，北京曾将关岛关键军事基础设施设施的网络作为目标。近年来，美国网络司令部也一直试图增加该地区网络防御的资金。

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