Израильский стартап 42AI вышел из режима непубличной разработки и сообщил о $62,5 млн посевного финансирования. Компания создает так называемую поведенческую мировую модель, которая, по ее утверждению, может оценивать вероятность решений человека в новых обстоятельствах. Как сообщает TechCrunch, систему уже применяют в нескольких финансовых брокерских компаниях для прогнозирования реакции трейдеров на нестабильность рынка.

Как работает модель

42AI анализирует связанные данные о взаимодействии клиентов с брокером: прохождение процедур KYC, онбординг, обращения в службу поддержки, переводы средств и операции с акциями. Сооснователь и технический директор Эхуд Эзра рассказал, что система учитывает, в частности, тональность и голос во время разговоров со службой поддержки, частоту звонков, а также время и характер покупки и продажи активов.

Компания преобразует эти наблюдения в математические представления черт, которые передаются в мировую модель на основе архитектуры трансформеров. Она формирует вероятности возможных решений в разных условиях, а отдельная языковая модель создает объяснения прогнозов. По словам 42AI, во время симуляций система должна сохранять базовые поведенческие склонности человека — например, склонность избегать риска.

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Заявленные результаты и ограничения

Генеральный директор и сооснователь 42AI Амит Гал-Ор заявил, что команда три года разрабатывала подход, сочетая психологические исследования с нейронаукой и генетикой. Сначала стартап изучал тысячи людей с помощью психологических оценок и поведенческих сценариев, а затем добавил государственные данные и сведения биобанков, охватывающие более 2 млн человек. По его словам, клиентские наборы данных сейчас охватывают почти 30 млн человек.

42AI утверждает, что при прогнозировании рыночных сделок ее модель имеет точность 98%, однако Гал-Ор уточнил: этот показатель означает попадание торговых потоков в прогнозируемый диапазон, а не правильное предсказание каждой отдельной операции. Компания также заявила о F1-оценке от 0,8 до 0,85 в прогнозировании направления и объема торгов.

Стартап сотрудничает с 10 крупными брокерскими компаниями, которые используют систему для управления ликвидностью, маржинальными требованиями и хеджированием. В то же время основатели признали, что точность модели снижается, если у нее нет важного ситуативного контекста, например совета друга или коллеги. 42AI также рассматривает применение технологии в играх, предотвращении мошенничества и кибербезопасности. В ответ на вопрос о возможном использовании прогнозов брокерами в собственных интересах основатели сослались на регулирование, мониторинг и внутренний этический комитет, но не объяснили, какие именно механизмы помешают клиентам использовать технологию во вред людям, чьи профили она создает.

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