以色列初创公司42AI结束隐身开发模式，并宣布获得6250万美元种子轮融资。该公司正在开发所谓的行为世界模型，其声称该模型能够评估人在新环境下作出决策的概率。正如TechCrunch报道，该系统已被数家金融经纪公司用于预测交易员对市场波动的反应。

该模型如何运作

42AI分析客户与经纪商互动的关联数据：完成KYC程序、入驻流程、联系客户支持、资金转账以及股票交易。联合创始人兼首席技术官埃胡德·埃兹拉表示，该系统尤其会考虑与客服交谈时的语气和声音、通话频率，以及资产买卖的时间和性质。

公司将这些观察结果转化为特征的数学表征，并将其输入基于Transformer架构的世界模型。该模型生成不同条件下可能决策的概率，而另一套语言模型则生成对预测结果的解释。42AI表示，在模拟过程中，该系统应保留人的基本行为倾向，例如规避风险的倾向。

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所宣称的结果与局限性

42AI首席执行官兼联合创始人阿米特·加尔-奥尔表示，团队用了三年时间开发这一方法，将心理学研究与神经科学和遗传学相结合。起初，这家初创公司通过心理评估和行为场景研究了数千人，随后加入了覆盖超过200万人的政府数据和生物样本库信息。他表示，客户数据集目前覆盖近3000万人。

42AI称，在预测市场交易时，其模型的准确率达到98%，但加尔-奥尔澄清说，这一指标是指交易流落入预测范围，而不是正确预测每一笔单独交易。该公司还称，在预测交易方向和交易量方面，F1评分为0.8至0.85。

这家初创公司与10家大型经纪公司合作，这些公司使用该系统管理流动性、保证金要求和对冲。同时，创始人承认，如果模型缺少重要的情境背景，例如朋友或同事的建议，其准确性会下降。42AI还考虑将该技术用于游戏、防欺诈和网络安全。对于经纪商可能为了自身利益使用预测的问题，创始人提到了监管、监控和内部伦理委员会，但没有解释具体有哪些机制能够阻止客户利用该技术损害其所创建画像对应的人。

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