Ізраїльський стартап 42AI оголосив про $62,5 млн для моделі поведінки людей — TechCrunch

Ізраїльський стартап 42AI вийшов з режиму непублічної розробки та повідомив про $62,5 млн посівного фінансування. Компанія створює так звану поведінкову світову модель, яка, за її твердженням, може оцінювати ймовірність рішень людини в нових обставинах. Як повідомляє TechCrunch, систему вже застосовують у кількох фінансових брокерських компаніях для прогнозування реакції трейдерів на нестабільність ринку.

Як працює модель

42AI аналізує пов’язані дані про взаємодію клієнтів із брокером: проходження процедур KYC, онбординг, звернення до служби підтримки, перекази коштів і операції з акціями. Співзасновник і технічний директор Ехуд Езра розповів, що система враховує, зокрема, тональність і голос під час розмов із підтримкою, частоту дзвінків, а також час і характер купівлі та продажу активів.

Компанія перетворює ці спостереження на математичні представлення рис, які передаються до світової моделі на основі архітектури трансформерів. Вона формує ймовірності можливих рішень за різних умов, а окрема мовна модель створює пояснення прогнозів. За словами 42AI, під час симуляцій система має зберігати базові поведінкові схильності людини — наприклад, схильність уникати ризику.

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Заявлені результати та обмеження

Гендиректор і співзасновник 42AI Аміт Гал-Ор заявив, що команда три роки розробляла підхід, поєднуючи психологічні дослідження з нейронаукою та генетикою. Спершу стартап вивчав тисячі людей за допомогою психологічних оцінок і поведінкових сценаріїв, а потім додав державні дані та відомості біобанків, що охоплюють понад 2 млн осіб. За його словами, клієнтські набори даних нині охоплюють майже 30 млн людей.

42AI стверджує, що під час прогнозування ринкових угод її модель має 98% точності, однак Гал-Ор уточнив: цей показник означає потрапляння торгових потоків у прогнозований діапазон, а не правильне передбачення кожної окремої операції. Компанія також заявила про F1-оцінку від 0,8 до 0,85 у прогнозуванні напрямку та обсягу торгів.

Стартап співпрацює з 10 великими брокерськими компаніями, які використовують систему для управління ліквідністю, маржинальними вимогами та хеджуванням. Водночас засновники визнали, що точність моделі знижується, якщо вона не має важливого ситуативного контексту, наприклад поради друга чи колеги. 42AI також розглядає застосування технології в іграх, запобіганні шахрайству та кібербезпеці. У відповідь на питання про можливе використання прогнозів брокерами у власних інтересах засновники послалися на регулювання, моніторинг і внутрішній етичний комітет, але не пояснили, які саме механізми завадять клієнтам використовувати технологію на шкоду людям, чиї профілі вона створює.

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