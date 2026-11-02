Izraelski startup 42AI wyszedł z trybu niepublicznego rozwoju i poinformował o pozyskaniu 62,5 mln dolarów finansowania zalążkowego. Firma tworzy tak zwany behawioralny model świata, który, jak twierdzi, może oceniać prawdopodobieństwo decyzji człowieka w nowych okolicznościach. Jak informuje TechCrunch, system jest już wykorzystywany przez kilka finansowych firm brokerskich do prognozowania reakcji traderów na zmienność rynku.

Jak działa model

42AI analizuje powiązane dane dotyczące interakcji klientów z brokerem: przechodzenie procedur KYC, onboarding, kontakty z działem wsparcia, przelewy środków i transakcje akcjami. Współzałożyciel i dyrektor techniczny Ehud Ezra powiedział, że system uwzględnia między innymi ton i głos podczas rozmów ze wsparciem, częstotliwość połączeń, a także czas i charakter kupna oraz sprzedaży aktywów.

Firma przekształca te obserwacje w matematyczne reprezentacje cech, które są przekazywane do modelu świata opartego na architekturze transformatorów. Tworzy on prawdopodobieństwa możliwych decyzji w różnych warunkach, a odrębny model językowy generuje wyjaśnienia prognoz. Według 42AI podczas symulacji system ma zachowywać podstawowe skłonności behawioralne człowieka, na przykład skłonność do unikania ryzyka.

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Deklarowane wyniki i ograniczenia

Dyrektor generalny i współzałożyciel 42AI Amit Gal-Or oświadczył, że zespół przez trzy lata rozwijał to podejście, łącząc badania psychologiczne z neuronauką i genetyką. Początkowo startup badał tysiące osób za pomocą ocen psychologicznych i scenariuszy behawioralnych, a następnie dodał dane rządowe i informacje z biobanków obejmujące ponad 2 mln osób. Według niego zbiory danych klientów obejmują obecnie niemal 30 mln osób.

42AI twierdzi, że przy prognozowaniu transakcji rynkowych jego model osiąga 98% dokładności, jednak Gal-Or wyjaśnił, że wskaźnik ten oznacza, iż przepływy transakcyjne mieszczą się w przewidywanym zakresie, a nie prawidłowe przewidzenie każdej pojedynczej transakcji. Firma poinformowała również o wyniku F1 od 0,8 do 0,85 w prognozowaniu kierunku i wolumenu handlu.

Startup współpracuje z 10 dużymi firmami brokerskimi, które wykorzystują system do zarządzania płynnością, wymogami dotyczącymi depozytu zabezpieczającego i hedgingiem. Jednocześnie założyciele przyznali, że dokładność modelu spada, jeśli nie ma on ważnego kontekstu sytuacyjnego, na przykład porady przyjaciela lub kolegi. 42AI rozważa także zastosowanie technologii w grach, zapobieganiu oszustwom i cyberbezpieczeństwie. W odpowiedzi na pytanie o możliwe wykorzystywanie prognoz przez brokerów we własnym interesie założyciele powołali się na regulacje, monitoring i wewnętrzny komitet etyczny, ale nie wyjaśnili, jakie konkretnie mechanizmy miałyby powstrzymać klientów przed wykorzystaniem technologii ze szkodą dla osób, których profile tworzy.

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