В Дубае, ОАЭ, Управление дорог и транспорта (RTA) вводит систему мониторинга курьеров на мотоциклах с помощью камер, умных датчиков и цифровой платформы. Она будет отслеживать скорость, местоположение, маршруты и стиль вождения работников служб доставки.

Как сообщает The National, система будет фиксировать резкие ускорения, резкое торможение и другие потенциально опасные действия на дороге. По данным RTA, инициатива должна помочь выявлять небезопасные практики вождения, повышать соблюдение правил дорожного движения и улучшить управление автопарками компаний доставки.

Данные в реальном времени

Платформа будет предоставлять компаниям информацию об автопарках и курьерах в реальном времени, чтобы они могли выявлять проблемы и принимать корректирующие меры. Директор по мониторингу лицензионной деятельности RTA Саид Аль-Рамси заявил, что система объединит цифровую платформу, устройства интернета вещей и современные камеры, установленные на мотоциклах.

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По его словам, собранные данные позволят точнее оценивать поведение водителей, выявлять небезопасные практики, готовить специализированные программы обучения и повышения осведомленности для курьеров.

Переходный период до 2027 года

Установка устройств мониторинга и подключение к платформе будут добровольными до конца первой половины 2027 года. Это время будет предоставлено компаниям для технической и операционной подготовки. После завершения переходного периода требования станут обязательными.

RTA разработало инициативу совместно с полицией Дубая и другими профильными органами. Ведомство ожидает, что система сформирует полную базу данных об операциях по доставке, которая поможет совершенствовать надзор, проверки и правила для этого сектора.

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