在阿联酋迪拜，道路与交通管理局（RTA）正在引入一套系统，通过摄像头、智能传感器和数字平台监控骑摩托车的配送员。该系统将追踪配送服务工作人员的速度、位置、路线和驾驶风格。

据《The National》报道，该系统将记录突然加速、急刹车以及其他道路上可能存在危险的行为。RTA表示，这项举措旨在帮助识别不安全驾驶行为、提高对交通规则的遵守程度，并改善配送公司的车队管理。

实时数据

该平台将向企业提供有关车队和配送员的实时信息，以便它们发现问题并采取纠正措施。RTA许可活动监测主管赛义德·阿尔-拉姆西表示，该系统将整合数字平台、物联网设备以及安装在摩托车上的先进摄像头。

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他表示，收集的数据将能够更准确地评估驾驶员行为、识别不安全做法，并为配送员制定专业培训和意识提升计划。

过渡期至2027年

安装监控设备和接入该平台在2027年上半年结束前将是自愿的。这段时间将供企业进行技术和运营准备。过渡期结束后，这些要求将成为强制性规定。

RTA与迪拜警方及其他相关机构共同制定了这项举措。该机构预计，该系统将建立一个关于配送业务的完整数据库，有助于完善对该行业的监管、检查和规则。

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