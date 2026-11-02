Дубай запровадить камери й датчики для контролю кур’єрів — The National

У Дубаї, ОАЕ, Управління доріг і транспорту (RTA) запроваджує систему моніторингу мотоциклістів-кур'єрів за допомогою камер, розумних датчиків і цифрової платформи. Вона відстежуватиме швидкість, місцеперебування, маршрути та стиль водіння працівників служб доставки.

Як повідомляє The National, система фіксуватиме різкі прискорення, різке гальмування та інші потенційно небезпечні дії на дорозі. За даними RTA, ініціатива має допомогти виявляти небезпечні практики водіння, підвищувати дотримання правил дорожнього руху та поліпшити управління автопарками компаній доставки.

Дані в реальному часі

Платформа надаватиме компаніям інформацію про автопарки й кур'єрів у реальному часі, щоб вони могли виявляти проблеми та вживати коригувальних заходів. Директор з моніторингу ліцензійної діяльності RTA Саїд Аль-Рамсі заявив, що система об'єднає цифрову платформу, пристрої інтернету речей та сучасні камери, встановлені на мотоциклах.

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За його словами, зібрані дані дадуть змогу точніше оцінювати поведінку водіїв, виявляти небезпечні практики, готувати спеціалізовані програми навчання й підвищення обізнаності для кур'єрів.

Перехідний період до 2027 року

Встановлення пристроїв моніторингу та підключення до платформи буде добровільним до кінця першої половини 2027 року. Цей час нададуть компаніям для технічної та операційної підготовки. Після завершення перехідного періоду вимоги стануть обов'язковими.

RTA розробило ініціативу разом із поліцією Дубая та іншими профільними органами. Відомство очікує, що система сформує повну базу даних про операції з доставки, яка допоможе вдосконалювати нагляд, перевірки та правила для цього сектору.

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