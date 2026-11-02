W Dubaju w ZEA Zarząd Dróg i Transportu (RTA) wprowadza system monitorowania kurierów motocyklowych za pomocą kamer, inteligentnych czujników i platformy cyfrowej. Będzie on śledzić prędkość, lokalizację, trasy i styl jazdy pracowników usług dostawczych.

Jak informuje The National, system będzie rejestrować gwałtowne przyspieszenia, ostre hamowanie i inne potencjalnie niebezpieczne zachowania na drodze. Według RTA inicjatywa ma pomóc w wykrywaniu niebezpiecznych praktyk jazdy, zwiększeniu przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poprawie zarządzania flotami firm dostawczych.

Dane w czasie rzeczywistym

Platforma będzie dostarczać firmom informacji o flotach i kurierach w czasie rzeczywistym, aby mogły one wykrywać problemy i podejmować działania naprawcze. Dyrektor ds. monitorowania działalności licencyjnej RTA, Said Al Ramsi, oświadczył, że system połączy platformę cyfrową, urządzenia internetu rzeczy oraz zaawansowane kamery zainstalowane na motocyklach.

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Jak powiedział, zebrane dane umożliwią dokładniejszą ocenę zachowania kierowców, wykrywanie niebezpiecznych praktyk, przygotowanie specjalistycznych programów szkoleniowych i podnoszących świadomość dla kurierów.

Okres przejściowy do 2027 roku

Instalowanie urządzeń monitorujących i podłączanie do platformy będzie dobrowolne do końca pierwszej połowy 2027 roku. Ten czas zostanie przeznaczony dla firm na przygotowanie techniczne i operacyjne. Po zakończeniu okresu przejściowego wymogi staną się obowiązkowe.

RTA opracował inicjatywę wspólnie z policją Dubaju i innymi właściwymi organami. Urząd oczekuje, że system stworzy kompleksową bazę danych o operacjach dostawczych, która pomoże usprawnić nadzór, kontrole i przepisy dla tego sektora.

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