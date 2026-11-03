Wielka Brytania prawdopodobnie do 2028 roku doświadczy cyberataków z wykorzystaniem sztucznej inteligencji wymierzonych w infrastrukturę krytyczną. Poinformował o tym Richard Horne, szef brytyjskiego Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, podczas prezentacji dorocznego raportu instytucji, donosi The Independent.

Według Horne’a przestępcy i państwa coraz aktywniej wykorzystują AI w operacjach cybernetycznych. Technologia może ułatwiać tworzenie złośliwego oprogramowania do ataków ransomware, a także umożliwiać wykrywanie i wykorzystywanie luk, którym zbyt długo nie poświęcano należytej uwagi, na skalę wcześniej niemożliwą.

Zagrożenia dla infrastruktury

Horne podkreślił, że technologie cyfrowe zapewniają automatyzację procesów kluczowych dla codziennego życia. Chodzi między innymi o przełączanie w sieciach elektroenergetycznych, śluzy na obiektach wodnych, funkcjonowanie zapór, linii produkcyjnych, systemów ogrzewania oraz urządzeń chłodniczych.

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Wspomniał o niedawnych cyberatakach na systemy chłodnicze we francuskich supermarketach jako przykładzie tego, jak podatna może być infrastruktura cywilna. Szef NCSC ostrzegł również, że kierownictwo firm i organizacji, które nie inwestują w cyberochronę i nie aktualizują przestarzałych technologii, będzie musiało wyjaśniać możliwe zakłócenia w dostawach towarów, energetyce i działalności biznesowej.

Zagrożenia ze strony państw i przestępców

W raporcie NCSC chińską działalność cybernetyczną określono jako najbardziej złożone i najdłużej trwające wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa Wielkiej Brytanii. Wskazano również, że Federacja Rosyjska, państwo-agresor, oraz Chiny będą regularnie wykorzystywać AI do osiągania celów geopolitycznych. Według oceny centrum sztuczna inteligencja przede wszystkim zwiększy skalę i skuteczność już znanych metod ataków, a niekoniecznie pomoże w znajdowaniu zasadniczo nowych podatności.

NCSC poinformowało, że złośliwa działalność cybernetyczna kosztuje brytyjskie organizacje niemal 20 mld dolarów rocznie. Według centrum w 2025 roku producent samochodów Jaguar Land Rover poniósł ponad 260 mln dolarów bezpośrednich strat po cyberataku, który wpłynął także na dostawców i brytyjską gospodarkę. Wśród podstawowych środków ochrony NCSC wymieniło terminowe aktualizowanie urządzeń, ograniczanie dostępu administracyjnego oraz tworzenie kopii zapasowych ważnych danych.

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