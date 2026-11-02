Włoska Narodowa Agencja Cyberbezpieczeństwa (ACN) wydała ostrzeżenie w związku z cyberatakami wymierzonymi w operatorów systemów łańcucha chłodniczego w kilku krajach Europy. Jak informuje ANSA English, agencja wezwała firmy do wzmocnienia środków bezpieczeństwa.

Ataki w kilku krajach

Według ACN cyberataki były wymierzone w operatorów w Belgii, Luksemburgu, Irlandii, Niderlandach, Łotwie, Finlandii i Szwecji. W związku z tym agencja zwróciła się do przedsiębiorstw wielkiego handlu detalicznego, logistyki żywności, chłodnictwa przemysłowego i usług technicznych.

Firmom zalecono wdrożenie środków bezpieczeństwa, które wcześniej zaproponowano po cyfrowych incydentach w kilku sieciach supermarketów we Francji.

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Incydenty we Włoszech

Według stanu na moment publikacji ACN otrzymała zgłoszenie incydentu od firmy z Toskanii działającej w sektorze cateringu i gastronomii. Agencja wykryła również atak na przedsiębiorstwo w Emilii-Romanii produkujące mrożoną żywność, choć oficjalne zgłoszenie od tej firmy jeszcze nie wpłynęło.

Agencja wzmocniła monitoring ze względu na szeroki zasięg geograficzny działalności firm z tego sektora, aby wykrywać możliwe kolejne ataki.

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