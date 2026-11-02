Национальное агентство кибербезопасности Италии (ACN) объявило предупреждение в связи с кибератаками, направленными против операторов систем холодовой цепи в нескольких странах Европы. Как сообщает ANSA English, агентство призвало компании усилить меры безопасности.

Атаки в нескольких странах

По данным ACN, кибератаки были направлены против операторов в Бельгии, Люксембурге, Ирландии, Нидерландах, Латвии, Финляндии и Швеции. В связи с этим агентство обратилось к предприятиям крупной розничной торговли, продовольственной логистики, промышленного охлаждения и технического обслуживания.

Компаниям рекомендовали применить меры безопасности, которые ранее были предложены после цифровых инцидентов в нескольких сетях супермаркетов Франции.

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Инциденты в Италии

По состоянию на момент публикации ACN получило сообщение об инциденте от компании из Тосканы, работающей в сфере кейтеринга и общественного питания. Также агентство выявило атаку на предприятие в Эмилии-Романье, производящее замороженные продукты, хотя официального сообщения от этой компании пока не поступало.

Агентство усилило мониторинг из-за широкого географического масштаба работы компаний этого сектора, чтобы выявлять возможные дальнейшие атаки.

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