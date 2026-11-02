29 трастов NHS не запустили или не используют систему Palantir — The Guardian

В Великобритании 29 больничных трастов, которые NHS England публично внесла в список учреждений, получающих пользу от платформы данных Palantir, заявили, что система не запущена или они не используют ее приложения. Об этом по итогам более чем 100 запросов о доступе к информации сообщает The Guardian.

Речь идет о Federated Data Platform (FDP) — платформе данных, контракт на которую стоимостью 330 млн фунтов стерлингов получила американская компания Palantir. Она должна объединять разрозненные медицинские данные, помогать ускорять выписку пациентов и планировать операции.

Ответы трастов

NHS England указывает на своем сайте, что 137 трастов имеют статус live в FDP. В то же время 29 учреждений из списка тех, которые, по данным службы, получают пользу от платформы, ответили, что не используют систему или ее приложения.

В частности, Epsom and St Helier сообщил, что в настоящее время не использует FDP. Kent and Medway заявил, что сосредоточился на других приоритетах и платформа там не запущена. Mersey Care также еще не ввел ее в эксплуатацию, Nottingham University Hospitals не согласовал график внедрения, а University Hospitals of North Midlands сообщил, что не планирует развертывать систему в дальнейшем.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция NHS England

NHS England заявила, что почти 140 трастов сообщили о пользе различных инструментов платформы, которые помогают персоналу координировать работу, улучшать уход за пациентами и работать эффективнее. Ранее служба объясняла, что в список входят и учреждения, использующие инструменты для внутреннего анализа данных и подготовки отчетности, а не непосредственно для поддержки лечения.

Например, Torbay and South Devon NHS Foundation Trust заявил, что не использует FDP в операционной работе. В то же время NHS England считает траст активным, поскольку там создана инфраструктура для передачи данных. По данным The Guardian, отдельные трасты, которые не используют FDP в полном объеме, могут применять ограниченные функции системы для расчета стоимости лечения.

Ранее NHS England заявляла, что трасты, пользовавшиеся FDP, за год выполнили на 117 539 операций больше. Ведомство признало, что не может доказать причинно-следственную связь между платформой и этим показателем. Управление по регулированию статистики сообщило, что рассмотрит утверждение о трастах, получающих пользу от FDP, в рамках своей работы.

Читай нас в