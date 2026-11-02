Rocket Lab планирует 99-й запуск с японским радиолокационным спутником — Space.com
В Новой Зеландии компания Rocket Lab планирует запустить ракету Electron с радиолокационным спутником наблюдения за Землей для японской компании iQPS. Миссия называется The Sea God Surveys и станет 99-м запуском Rocket Lab в целом, сообщает Space.com.
Где смотреть запуск
Старт Electron запланирован с новозеландской площадки Rocket Lab в окне, которое открывается в 11:30 по восточному времени США, или в 16:30 по Гринвичу. Компания должна начать трансляцию примерно за 30 минут до запуска.
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Спутниковая группировка iQPS
Это будет десятый запуск Rocket Lab для iQPS, которая формирует группировку из 36 спутников с радарами с синтезированной апертурой на низкой околоземной орбите. Такие аппараты могут наблюдать за поверхностью Земли сквозь облачность и работать как днем, так и ночью.
Ракета Electron
Для двухступенчатой ракеты Electron высотой 18 метров этот полет должен стать 90-м. В текущем году ракета-носитель уже совершила 16 запусков. Остальные девять миссий Rocket Lab провела с суборбитальной версией Electron — HASTE, которую используют для испытаний технологий в гиперзвуковом полете.