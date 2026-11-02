在新西兰，Rocket Lab计划使用Electron火箭为日本公司iQPS发射一颗地球观测雷达卫星。此次任务名为The Sea God Surveys，将是Rocket Lab总体上的第99次发射，Space.com报道。

在哪里观看发射

Electron计划从Rocket Lab位于新西兰的发射场升空，发射窗口于美国东部时间11:30，即格林尼治时间16:30开启。该公司预计将在发射前约30分钟开始直播。

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iQPS卫星星座

这将是Rocket Lab为iQPS进行的第十次发射。iQPS正在低地球轨道组建由36颗搭载合成孔径雷达的卫星构成的星座。这类航天器能够穿透云层观测地球表面，并可昼夜运行。

Electron火箭

对于这枚高18米的两级Electron火箭而言，此次飞行将是其第90次飞行。今年，这一运载火箭已完成16次发射。Rocket Lab其余九次任务使用的是Electron的亚轨道版本HASTE，该版本用于测试高超音速飞行技术。

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