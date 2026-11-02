Rocket Lab планує здійснити 99-й запуск із японським радарним супутником — Space.com

У Новій Зеландії компанія Rocket Lab планує запустити ракету Electron із радарним супутником спостереження за Землею для японської компанії iQPS. Місія має назву The Sea God Surveys і стане 99-м запуском Rocket Lab загалом, повідомляє Space.com.

Де дивитися запуск

Старт Electron запланували з новозеландського майданчика Rocket Lab у вікні, що відкривається о 11:30 за східним часом США, або о 16:30 за Гринвічем. Трансляцію компанія має розпочати приблизно за 30 хвилин до запуску.

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Супутникова мережа iQPS

Це буде десятий запуск Rocket Lab для iQPS, яка формує угруповання з 36 супутників із радіолокаторами із синтезованою апертурою на низькій навколоземній орбіті. Такі апарати можуть спостерігати за поверхнею Землі крізь хмарність і працювати як удень, так і вночі.

Ракета Electron

Для двоступеневої ракети Electron заввишки 18 метрів цей політ має стати 90-м. У поточному році носій уже здійснив 16 запусків. Решту дев’ять місій Rocket Lab провела із суборбітальною версією Electron — HASTE, яку використовують для випробувань технологій у гіперзвуковому польоті.

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