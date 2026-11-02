W Nowej Zelandii firma Rocket Lab planuje wystrzelić rakietę Electron z radarowym satelitą obserwacji Ziemi dla japońskiej firmy iQPS. Misja nosi nazwę The Sea God Surveys i będzie 99. startem Rocket Lab ogółem, podaje Space.com.

Gdzie oglądać start

Start Electrona zaplanowano z nowozelandzkiego ośrodka Rocket Lab w oknie otwierającym się o 11:30 czasu wschodniego USA, czyli o 16:30 GMT. Firma ma rozpocząć transmisję około 30 minut przed startem.

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Konstelacja satelitów iQPS

Będzie to dziesiąty start Rocket Lab dla iQPS, która tworzy konstelację 36 satelitów z radarami z syntetyczną aperturą na niskiej orbicie okołoziemskiej. Takie urządzenia mogą obserwować powierzchnię Ziemi przez zachmurzenie i działać zarówno w dzień, jak i w nocy.

Rakieta Electron

Dla dwustopniowej rakiety Electron o wysokości 18 metrów lot ten ma być 90. W bieżącym roku rakieta nośna wykonała już 16 startów. Pozostałe dziewięć misji Rocket Lab przeprowadziła z suborbitalną wersją Electrona — HASTE, wykorzystywaną do testowania technologii w locie hipersonicznym.

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