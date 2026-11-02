在美国，芯片制造商Marvell Technology已达成协议，将收购生产光学组件的Lumentum。该全股票交易对Lumentum的估值为1150亿美元，包含企业价值，阿纳多卢通讯社报道。

股票交换条款

根据协议条款，Lumentum股东每持有一股其公司股票，将获得4.5股Marvell股票。根据10月28日的收盘价，该报价约为每股Lumentum股票1132美元。这比Lumentum股票当日收盘价高出23.9%——当时有关潜在交易的消息尚未出现。

交易完成后，Marvell股东将持有合并后公司约67%的股份，Lumentum股东将持有约33%。合并后的公司将由Marvell董事会主席兼首席执行官马特·墨菲领导。

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面向AI数据中心的扩张

Marvell开发专用芯片和网络设备，而Lumentum生产激光器和光收发器，可将电信号转换为光信号，反之亦然。两家公司表示，此次收购旨在扩大Marvell在人工智能系统数据中心的业务布局，在这类数据中心中，需要高速连接来在数千个处理器之间传输数据。

两家公司董事会均一致批准了该交易。两家公司预计每年可节省超过10亿美元成本，并预测在交易完成后的第一年，Marvell的调整后每股收益将增长。该交易预计将在2028年上半年完成，前提是获得股东和监管机构批准。

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