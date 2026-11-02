В США производитель микросхем Marvell Technology договорился о приобретении компании Lumentum, выпускающей оптические компоненты. Сделка с оплатой акциями оценивает Lumentum в 115 млрд долларов с учетом стоимости предприятия, сообщает Anadolu Agency.

Условия обмена акциями

Согласно условиям договоренности, акционеры Lumentum получат по 4,5 акции Marvell за каждую свою акцию. Исходя из цен закрытия торгов 28 октября, предложение составляло около 1132 долларов за акцию Lumentum. Это на 23,9% больше цены закрытия акций Lumentum в тот день — до появления сообщений о возможной сделке.

После завершения сделки акционерам Marvell будет принадлежать примерно 67% объединенной компании, а владельцам акций Lumentum — около 33%. Объединенную компанию возглавит председатель совета директоров и генеральный директор Marvell Мэтт Мерфи.

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Расширение для дата-центров ИИ

Marvell разрабатывает специализированные микросхемы и сетевое оборудование, тогда как Lumentum производит лазеры и оптические трансиверы, которые преобразуют электрические сигналы в световые и наоборот. Компании заявили, что приобретение должно расширить присутствие Marvell в дата-центрах для систем искусственного интеллекта, где необходимы быстрые соединения для передачи данных между тысячами процессоров.

Оба совета директоров единогласно одобрили сделку. Компании ожидают более 1 млрд долларов ежегодной экономии затрат и прогнозируют рост скорректированной прибыли Marvell на акцию в первый год после закрытия сделки. Завершение операции ожидается в первой половине 2028 года при условии одобрения акционерами и регуляторами.

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