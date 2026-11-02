Marvell домовилася придбати Lumentum в угоді на $115 млрд — Anadolu Agency

У США виробник мікросхем Marvell Technology домовився про придбання компанії Lumentum, що виробляє оптичні компоненти. Угода з оплатою акціями оцінює Lumentum у 115 млрд доларів з урахуванням вартості підприємства, повідомляє Anadolu Agency.

Умови обміну акціями

За умовами домовленості акціонери Lumentum отримають по 4,5 акції Marvell за кожну свою акцію. Виходячи з цін закриття торгів 28 жовтня, пропозиція становила близько 1132 доларів за акцію Lumentum. Це на 23,9% більше за ціну закриття акцій Lumentum того дня — до появи повідомлень про можливу угоду.

Після завершення операції акціонерам Marvell належатиме приблизно 67% об’єднаної компанії, а власникам акцій Lumentum — близько 33%. Об’єднану компанію очолить голова ради директорів і генеральний директор Marvell Метт Мерфі.

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Розширення для датацентрів ШІ

Marvell розробляє спеціалізовані мікросхеми та мережеве обладнання, тоді як Lumentum виготовляє лазери й оптичні трансивери, які перетворюють електричні сигнали на світлові та навпаки. Компанії заявили, що придбання має розширити присутність Marvell у датацентрах для систем штучного інтелекту, де потрібні швидкі з’єднання для передавання даних між тисячами процесорів.

Обидві ради директорів одностайно схвалили угоду. Компанії очікують на понад 1 млрд доларів щорічної економії витрат і прогнозують зростання скоригованого прибутку Marvell на акцію в перший рік після закриття угоди. Закриття операції очікують у першій половині 2028 року за умови схвалення акціонерами та регуляторами.

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