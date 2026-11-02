W USA producent układów scalonych Marvell Technology uzgodnił przejęcie firmy Lumentum, która produkuje komponenty optyczne. Transakcja opłacona akcjami wycenia Lumentum na 115 mld dolarów, uwzględniając wartość przedsiębiorstwa, informuje Anadolu Agency.

Warunki wymiany akcji

Zgodnie z warunkami porozumienia akcjonariusze Lumentum otrzymają po 4,5 akcji Marvell za każdą posiadaną akcję. Na podstawie cen zamknięcia z 28 października oferta wynosiła około 1132 dolarów za akcję Lumentum. Było to o 23,9% więcej niż cena zamknięcia akcji Lumentum tego dnia — przed pojawieniem się informacji o możliwej transakcji.

Po sfinalizowaniu transakcji akcjonariusze Marvell będą posiadać około 67% połączonej spółki, a posiadacze akcji Lumentum — około 33%. Połączoną spółką pokieruje przewodniczący rady dyrektorów i dyrektor generalny Marvell Matt Murphy.

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Ekspansja dla centrów danych AI

Marvell opracowuje wyspecjalizowane układy scalone i sprzęt sieciowy, podczas gdy Lumentum produkuje lasery i transceivery optyczne, które przekształcają sygnały elektryczne w świetlne i odwrotnie. Spółki oświadczyły, że przejęcie ma rozszerzyć obecność Marvell w centrach danych dla systemów sztucznej inteligencji, gdzie potrzebne są szybkie połączenia do przesyłania danych między tysiącami procesorów.

Obie rady dyrektorów jednogłośnie zatwierdziły transakcję. Spółki oczekują ponad 1 mld dolarów rocznych oszczędności kosztowych i prognozują wzrost skorygowanego zysku Marvell na akcję w pierwszym roku po zamknięciu transakcji. Zakończenie transakcji jest oczekiwane w pierwszej połowie 2028 roku, pod warunkiem uzyskania zgody akcjonariuszy i organów regulacyjnych.

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