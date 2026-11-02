一个国际研究团队在巴西一只约生活在1.15亿年前的恐龙骨骼中发现了化石化红细胞、血红蛋白衍生化合物以及与胶原蛋白相关的氨基酸。Asharq Al-Awsat报道。这些遗骸属于兽脚类恐龙Aratasaurus museunacionali，其化石在该国西北部被发现。

化学确认

这项研究由澳大利亚科廷大学的科学家领导。研究结果发表在《美国国家科学院院刊》上。对骨骼的分析显示，血管通道中存在大量保存下来的红细胞。

研究人员在细胞中发现了血红素——一种可结合并运输氧气的血红蛋白成分。研究人员表示，这使得从化学层面确认化石化血液残留物的存在成为可能。此前的研究曾在化石遗骸中发现类似红细胞的结构，但其化学性质尚未得到最终确认。

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矿物胶囊

研究作者将细胞的卓越保存归因于水锰矿化。根据他们的结论，这种矿物稳定了细胞结构和生物成分，包括与胶原蛋白相关的氨基酸，并使其在数百万年间免于降解。

科学家认为，恐龙尸体死亡后在低氧且微生物数量众多的环境中被迅速掩埋，也可能促成了这一结果。此类分子的发现对血红蛋白和其他生物分子在地质时间尺度上的保存时长这一既有认识提出了质疑。

该团队指出，这一发现可能有助于研究血液演化、代谢过程和已灭绝动物的生理机能。这些方法也可能对寻找地球以外古代生命的痕迹有用。

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