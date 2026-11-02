Международная группа исследователей обнаружила в Бразилии в костях динозавра, жившего примерно 115 миллионов лет назад, окаменевшие эритроциты, соединения — производные гемоглобина, и аминокислоты, связанные с коллагеном. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat. Останки принадлежали тероподу Aratasaurus museunacionali, окаменелости которого нашли на северо-западе страны.

Химическое подтверждение

Исследование возглавили ученые из австралийского Университета Кёртина. Его результаты опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Анализ костей показал наличие большого количества сохранившихся эритроцитов в сосудистых каналах.

В клетках обнаружили гем — компонент гемоглобина, который связывает и переносит кислород. По данным исследователей, это позволило химически подтвердить наличие окаменевших остатков крови. В предыдущих работах в ископаемых остатках находили структуры, похожие на эритроциты, однако их химическую природу окончательно не устанавливали.

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Минеральная капсула

Авторы исследования объяснили исключительную сохранность клеток минерализацией гаусманнитом. По их выводам, этот минерал стабилизировал клеточные структуры и биологические компоненты, в частности аминокислоты, связанные с коллагеном, и защитил их от разрушения на протяжении миллионов лет.

Ученые считают, что этому также могло способствовать быстрое захоронение тела динозавра после смерти в среде с низким содержанием кислорода и большим количеством микроорганизмов. Обнаружение таких молекул ставит под сомнение устоявшиеся представления о длительности сохранения гемоглобина и других биомолекул в геологических масштабах времени.

Команда отметила, что находка может помочь изучать эволюцию крови, метаболические процессы и физиологию вымерших животных. Эти подходы также потенциально могут быть полезны для поиска следов древней жизни за пределами Земли.

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