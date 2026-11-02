У Бразилії знайшли сліди крові динозавра віком 115 млн років — Asharq Al-Awsat

Міжнародна група дослідників виявила у Бразилії в кістках динозавра, що жив приблизно 115 мільйонів років тому, скам’янілі еритроцити, сполуки, похідні від гемоглобіну, та амінокислоти, пов’язані з колагеном. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat. Рештки належали тероподу Aratasaurus museunacionali, скам’янілості якого знайшли на північному заході країни.

Хімічне підтвердження

Дослідження очолили науковці з австралійського Університету Кертін. Його результати опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. Аналіз кісток показав наявність великої кількості збережених еритроцитів у судинних каналах.

У клітинах виявили гем — компонент гемоглобіну, який зв’язує та переносить кисень. За даними дослідників, це дало змогу хімічно підтвердити наявність скам’янілих решток крові. У попередніх роботах у викопних рештках знаходили структури, схожі на еритроцити, однак їхню хімічну природу остаточно не встановлювали.

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Мінеральна капсула

Автори дослідження пояснили виняткове збереження клітин мінералізацією гаусманітом. Цей мінерал, за їхніми висновками, стабілізував клітинні структури та біологічні компоненти, зокрема амінокислоти, пов’язані з колагеном, і захистив їх від руйнування протягом мільйонів років.

Науковці вважають, що цьому також могло сприяти швидке поховання тіла динозавра після смерті в середовищі з низьким вмістом кисню та великою кількістю мікроорганізмів. Виявлення таких молекул ставить під сумнів усталені уявлення про тривалість збереження гемоглобіну та інших біомолекул у геологічних масштабах часу.

Команда зазначила, що знахідка може допомогти вивчати еволюцію крові, метаболічні процеси та фізіологію вимерлих тварин. Також ці підходи потенційно можуть бути корисними для пошуку слідів давнього життя за межами Землі.

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