Międzynarodowa grupa badaczy odkryła w Brazylii w kościach dinozaura, który żył około 115 milionów lat temu, skamieniałe erytrocyty, związki pochodne hemoglobiny oraz aminokwasy związane z kolagenem. Informuje o tym Asharq Al-Awsat. Szczątki należały do teropoda Aratasaurus museunacionali, którego skamieniałości znaleziono na północnym zachodzie kraju.

Potwierdzenie chemiczne

Badanie prowadzili naukowcy z australijskiego Uniwersytetu Curtin. Jego wyniki opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences. Analiza kości wykazała obecność dużej liczby zachowanych erytrocytów w kanałach naczyniowych.

W komórkach wykryto hem — składnik hemoglobiny, który wiąże i transportuje tlen. Według badaczy umożliwiło to chemiczne potwierdzenie obecności skamieniałych pozostałości krwi. We wcześniejszych pracach w szczątkach kopalnych znajdowano struktury przypominające erytrocyty, jednak ich natury chemicznej ostatecznie nie ustalono.

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Mineralna kapsuła

Autorzy badania wyjaśnili wyjątkowe zachowanie komórek mineralizacją hausmanitem. Według ich wniosków minerał ten ustabilizował struktury komórkowe i składniki biologiczne, w tym aminokwasy związane z kolagenem, oraz chronił je przed zniszczeniem przez miliony lat.

Naukowcy uważają, że mogło się do tego przyczynić także szybkie pogrzebanie ciała dinozaura po śmierci w środowisku o niskiej zawartości tlenu i dużej liczbie mikroorganizmów. Wykrycie takich cząsteczek podważa utrwalone wyobrażenia o czasie zachowania hemoglobiny i innych biomolekuł w geologicznej skali czasu.

Zespół zaznaczył, że odkrycie może pomóc badać ewolucję krwi, procesy metaboliczne i fizjologię wymarłych zwierząt. Podejścia te mogą być również potencjalnie przydatne w poszukiwaniu śladów dawnego życia poza Ziemią.

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