Samsung SDS сообщила о начале строительства дата-центра для систем искусственного интеллекта в городе Гуми, Южная Корея. Объект будет иметь начальную мощность 60 МВт, которую компания планирует поэтапно увеличить до 120 МВт. Завершение строительства запланировано до конца 2028 года, сообщает Korea Herald.

Инвестиции и мощность

Дата-центр построят на участке площадью 46 тысяч квадратных метров в провинции Северная Кёнсан. В январе Samsung SDS одобрила инвестиции в проект в размере 427,3 млрд вон, или около 319 млн долларов, а также заключила соглашение с властями провинции и города. В конце августа власти Гуми одобрили строительство.

Проект входит в объявленный в июле инвестиционный план Samsung Group на 60 трлн вон для развития передовых производственных отраслей в юго-восточной части страны. План охватывает, в частности, робототехнику, аккумуляторы и инфраструктуру искусственного интеллекта.

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Услуги и охлаждение

Новый дата-центр должен поддерживать внедрение роботов с искусственным интеллектом на производствах компаний группы Samsung, включая вычисления для обучения моделей, необходимые для точных задач. Samsung SDS также планирует предоставлять внешним клиентам услуги вычислений на графических процессорах и колокации, при которой компании смогут устанавливать и эксплуатировать собственные GPU в дата-центре.

Для серверов с высокой плотностью графических процессоров предусмотрено жидкостное охлаждение, а для менее требовательных систем — традиционное воздушное. Энергетическая инфраструктура будет включать резервное оборудование и системы аварийного питания. В третьем квартале облачная выручка Samsung SDS выросла на 18% в годовом выражении — до 796,1 млрд вон, на фоне повышенного спроса на услуги GPU-as-a-service.

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