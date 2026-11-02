Samsung SDS宣布在韩国龟尾市开工建设一座用于人工智能系统的数据中心。该设施的初始容量将为60兆瓦，公司计划分阶段将其提升至120兆瓦。建设计划于2028年底前完成，《韩国先驱报》报道。

投资与容量

该数据中心将建在庆尚北道一块面积为4.6万平方米的地块上。今年1月，Samsung SDS批准对该项目投资4273亿韩元，约合3.19亿美元，并与省级和市级政府签署了协议。8月底，龟尾市政府批准了建设项目。

该项目属于Samsung Group今年7月宣布的600万亿韩元投资计划的一部分，该计划旨在发展该国东南部地区的先进制造业。该计划涵盖机器人技术、电池和人工智能基础设施等领域。

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服务与冷却

这座新数据中心将支持在Samsung集团旗下公司的生产设施中部署人工智能机器人，包括为执行精密任务所需的模型训练计算。Samsung SDS还计划向外部客户提供图形处理器计算服务和托管服务，企业可在数据中心安装和运行自己的GPU。

高GPU密度服务器将采用液冷，要求较低的系统则采用传统风冷。能源基础设施将包括备用设备和应急供电系统。第三季度，受GPU即服务需求增加推动，Samsung SDS的云业务收入同比增长18%，达到7961亿韩元。

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