29家NHS信托机构未启用或未使用Palantir系统——《卫报》

在英国，英国国民医疗服务体系英格兰分部（NHS England）公开列为受益于Palantir数据平台的29家医院信托机构表示，该系统尚未启用，或它们未使用其应用程序。据《卫报》报道，这一结论来自100多项信息获取请求。

此事涉及联邦数据平台（Federated Data Platform，FDP）——美国公司Palantir获得了一份价值3.3亿英镑的该数据平台合同。该平台应当连接分散的医疗数据，帮助加快患者出院并规划手术。

信托机构的回应

NHS England在其网站上表示，137家信托机构在FDP中处于live状态。同时，在该服务机构列出的从该平台受益的机构名单中，有29家回复称，它们不使用该系统或其应用程序。

其中，Epsom and St Helier表示，目前未使用FDP。Kent and Medway称，其此前专注于其他优先事项，该平台尚未在当地启用。Mersey Care也尚未将其投入运行，Nottingham University Hospitals尚未商定实施时间表，而University Hospitals of North Midlands表示，未来没有部署该系统的计划。

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NHS England的立场

NHS England表示，近140家信托机构报告称，从该平台的不同工具中获益，这些工具帮助员工协调工作、改善患者护理并提高工作效率。该服务机构此前解释称，该名单还包括使用工具进行内部数据分析和报告的机构，而非直接用于支持治疗。

例如，Torbay and South Devon NHS Foundation Trust表示，其未在运营工作中使用FDP。同时，NHS England认为该信托机构处于活跃状态，因为当地已建立数据传输基础设施。据《卫报》报道，一些未全面使用FDP的信托机构可能会使用该系统的有限功能来计算治疗费用。

NHS England此前表示，使用FDP的信托机构一年内多完成了117,539例手术。该机构承认，无法证明该平台与这一数字之间存在因果关系。统计监管局表示，将在其工作范围内审查有关从FDP受益的信托机构的说法。

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