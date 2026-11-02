29 трастів NHS не запустили або не використовують систему Palantir — The Guardian

У Великій Британії 29 лікарняних трастів, яких NHS England публічно внесла до переліку установ, що отримують користь від платформи даних Palantir, заявили, що система не запущена або вони не використовують її застосунків. Про це за результатами понад 100 запитів на доступ до інформації повідомляє The Guardian.

Йдеться про Federated Data Platform (FDP) — платформу даних, контракт на яку вартістю 330 млн фунтів стерлінгів отримала американська компанія Palantir. Вона має поєднувати розрізнені медичні дані, допомагати пришвидшувати виписку пацієнтів і планувати операції.

Відповіді трастів

NHS England вказує на своєму сайті, що 137 трастів мають статус live у FDP. Водночас 29 установ зі списку тих, що, за даними служби, отримують користь від платформи, відповіли, що не використовують систему або її застосунки.

Зокрема, Epsom and St Helier повідомив, що наразі не використовує FDP. Kent and Medway заявив, що зосереджувався на інших пріоритетах і платформа там не запущена. Mersey Care також ще не ввів її в експлуатацію, Nottingham University Hospitals не погодив графік впровадження, а University Hospitals of North Midlands повідомив, що не планує розгортати систему надалі.

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Позиція NHS England

NHS England заявила, що майже 140 трастів повідомили про користь від різних інструментів платформи, які допомагають персоналу координувати роботу, покращувати догляд за пацієнтами та працювати ефективніше. Раніше служба пояснювала, що до переліку входять і заклади, які застосовують інструменти для внутрішнього аналізу даних та подання звітності, а не безпосередньо для підтримки лікування.

Наприклад, Torbay and South Devon NHS Foundation Trust заявив, що не використовує FDP в операційній роботі. Водночас NHS England вважає траст активним, оскільки там створено інфраструктуру для передавання даних. За даними The Guardian, окремі трасти, які не використовують FDP повноцінно, можуть застосовувати обмежені функції системи для розрахунку вартості лікування.

Раніше NHS England заявляла, що трасти, які користувалися FDP, за рік виконали на 117 539 операцій більше. Відомство визнало, що не може довести причинно-наслідковий зв’язок між платформою та цим показником. Управління з регулювання статистики повідомило, що розгляне твердження про трасти, які отримують користь від FDP, у межах своєї роботи.

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