29 trustów NHS nie uruchomiło lub nie używa systemu Palantir — The Guardian

W Wielkiej Brytanii 29 trustów szpitalnych, które NHS England publicznie umieściła na liście instytucji korzystających z platformy danych Palantir, oświadczyło, że system nie został uruchomiony lub że nie używają jego aplikacji. Poinformował o tym The Guardian po złożeniu ponad 100 wniosków o dostęp do informacji.

Chodzi o Federated Data Platform (FDP) — platformę danych, na którą amerykańska firma Palantir otrzymała kontrakt o wartości 330 mln funtów szterlingów. Ma ona łączyć rozproszone dane medyczne, pomagać przyspieszać wypisywanie pacjentów i planować operacje.

Odpowiedzi trustów

NHS England podaje na swojej stronie internetowej, że 137 trustów ma status live w FDP. Jednocześnie 29 instytucji z listy tych, które według służby czerpią korzyści z platformy, odpowiedziało, że nie korzysta z systemu ani jego aplikacji.

W szczególności Epsom and St Helier poinformował, że obecnie nie korzysta z FDP. Kent and Medway oświadczył, że koncentrował się na innych priorytetach, a platforma nie została tam uruchomiona. Mersey Care również jeszcze nie wdrożył jej do eksploatacji, Nottingham University Hospitals nie uzgodnił harmonogramu wdrożenia, a University Hospitals of North Midlands poinformował, że nie planuje wdrażać systemu w przyszłości.

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Stanowisko NHS England

NHS England oświadczyła, że niemal 140 trustów zgłosiło korzyści z różnych narzędzi platformy, które pomagają personelowi koordynować pracę, poprawiać opiekę nad pacjentami i pracować efektywniej. Wcześniej służba wyjaśniała, że lista obejmuje także placówki wykorzystujące narzędzia do wewnętrznej analizy danych i raportowania, a nie bezpośrednio do wspierania leczenia.

Na przykład Torbay and South Devon NHS Foundation Trust oświadczył, że nie wykorzystuje FDP w działalności operacyjnej. Jednocześnie NHS England uznaje trust za aktywny, ponieważ utworzono tam infrastrukturę do przekazywania danych. Według The Guardian niektóre trusty, które nie korzystają z FDP w pełnym zakresie, mogą używać ograniczonych funkcji systemu do obliczania kosztów leczenia.

Wcześniej NHS England oświadczyła, że trusty korzystające z FDP wykonały w ciągu roku o 117 539 operacji więcej. Urząd przyznał, że nie może udowodnić związku przyczynowo-skutkowego między platformą a tym wskaźnikiem. Urząd Regulacji Statystyki poinformował, że rozpatrzy twierdzenie dotyczące trustów czerpiących korzyści z FDP w ramach swojej pracy.

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