Около 80% судей Южной Кореи, рассматривающих гражданские, семейные и административные дела, сообщили, что сталкивались в судебных процессах со ссылками на ложные или несуществующие прецеденты, сгенерированные искусственным интеллектом. Результаты опроса 360 судей, проведенного с 6 по 16 октября, обнародовал Верховный суд страны, сообщает Korea Herald.

Несуществующие решения и нормы

Среди судей, сообщивших о таких случаях, 196 человек, или 80,7%, заявили, что видели в материалах дел ссылки на несуществующие судебные прецеденты. Еще 159 судей, или 65,4%, сталкивались с цитированием ложных прецедентов.

Кроме того, 41 судья, или 16,9%, сообщил о случаях ссылок на ложные или несуществующие законы и нормативные акты. Десять опрошенных, или 4,1%, видели ссылки на фальшивые или несуществующие научные работы и публикации.

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Предложения по противодействию

Почти 92% участников опроса считают, что необходимы институциональные меры для реагирования на использование созданных ИИ фальшивых прецедентов. Среди возможных шагов названы законодательные основания для штрафов, требования по проверке приведенных данных и дисциплинарные меры в отношении адвокатов, которые неоднократно ссылаются на ложную информацию.

Представитель Национальной судебной администрации отметил, что использование фальшивых или несуществующих прецедентов, созданных ИИ, может затягивать судебное разбирательство. Опрос проводился из-за растущей обеспокоенности явлением так называемых галлюцинаций ИИ, когда модели представляют ложную информацию как достоверную.

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