80% суддів Південної Кореї стикалися з фейковими прецедентами ШІ — Korea Herald

Близько 80% суддів Південної Кореї, які розглядають цивільні, сімейні та адміністративні справи, повідомили, що стикалися в судових процесах із посиланнями на неправдиві або неіснуючі преценти, згенеровані штучним інтелектом. Такі результати опитування 360 суддів, проведеного з 6 до 16 жовтня, оприлюднив Верховний суд країни, повідомляє Korea Herald.

Неіснуючі рішення та норми

Серед суддів, які повідомили про такі випадки, 196 осіб, або 80,7%, заявили, що бачили у справах посилання на неіснуючі судові прецеденти. Ще 159 суддів, або 65,4%, стикалися з цитуванням неправдивих прецентів.

Крім того, 41 суддя, або 16,9%, повідомив про випадки посилань на неправдиві чи неіснуючі закони й нормативні акти. Десятеро опитаних, або 4,1%, бачили посилання на фальшиві або неіснуючі наукові роботи та публікації.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пропозиції щодо протидії

Майже 92% учасників опитування вважають, що потрібні інституційні заходи для реагування на використання створених ШІ фальшивих прецедентів. Серед можливих кроків названо законодавчі підстави для штрафів, вимоги щодо перевірки наведених даних і дисциплінарні заходи щодо адвокатів, які неодноразово посилаються на неправдиву інформацію.

Представник Національної судової адміністрації зазначив, що використання фальшивих або неіснуючих прецедентів, створених ШІ, може затягувати судовий розгляд. Опитування проводили через зростання занепокоєння явищем так званих галюцинацій ШІ, коли моделі подають неправдиву інформацію як достовірну.

Читай нас у