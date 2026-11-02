约80%审理民事、家事和行政案件的韩国法官表示，他们在诉讼程序中遇到过由人工智能生成的虚假或不存在判例引用。韩国最高法院公布了10月6日至16日对360名法官进行的调查结果，《韩国先驱报》报道。

不存在的裁决和法规

在报告此类情况的法官中，196人，即80.7%，表示曾在案件材料中看到对不存在的司法判例的引用。另有159名法官，即65.4%，遇到过对虚假判例的引用。

此外，41名法官，即16.9%，报告了引用虚假或不存在的法律和规范性文件的情况。10名受访者，即4.1%，曾看到对伪造或不存在的学术论文和出版物的引用。

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应对措施建议

近92%的调查参与者认为，需要采取制度性措施，应对使用AI生成的虚假判例。可能的措施包括为罚款确立法律依据、要求核查所引用的数据，以及对反复引用虚假信息的律师采取纪律处分。

国家法院行政处的一名代表指出，使用由AI生成的虚假或不存在的判例可能会拖延法院审理。此次调查是在对所谓AI幻觉现象日益担忧的背景下进行的，即模型将虚假信息呈现为可靠信息。

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