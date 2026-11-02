Około 80% sędziów w Korei Południowej rozpatrujących sprawy cywilne, rodzinne i administracyjne poinformowało, że w postępowaniach sądowych zetknęło się z odwołaniami do fałszywych lub nieistniejących precedensów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 360 sędziów od 6 do 16 października opublikował Sąd Najwyższy kraju, donosi Korea Herald.

Nieistniejące orzeczenia i przepisy

Spośród sędziów, którzy zgłosili takie przypadki, 196 osób, czyli 80,7%, oświadczyło, że widziało w aktach spraw odwołania do nieistniejących precedensów sądowych. Kolejnych 159 sędziów, czyli 65,4%, zetknęło się z cytowaniem fałszywych precedensów.

Ponadto 41 sędziów, czyli 16,9%, zgłosiło przypadki odwołań do fałszywych lub nieistniejących ustaw i aktów normatywnych. Dziesięciu ankietowanych, czyli 4,1%, widziało odwołania do fałszywych lub nieistniejących prac naukowych i publikacji.

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Propozycje środków zaradczych

Prawie 92% uczestników ankiety uważa, że potrzebne są działania instytucjonalne w odpowiedzi na wykorzystywanie fałszywych precedensów tworzonych przez AI. Wśród możliwych kroków wymieniono podstawy prawne do nakładania grzywien, wymogi weryfikacji przytaczanych danych oraz środki dyscyplinarne wobec prawników, którzy wielokrotnie powołują się na fałszywe informacje.

Przedstawiciel Krajowej Administracji Sądowej zaznaczył, że używanie fałszywych lub nieistniejących precedensów wygenerowanych przez AI może wydłużać postępowanie sądowe. Ankietę przeprowadzono w związku z rosnącymi obawami dotyczącymi zjawiska tak zwanych halucynacji AI, gdy modele przedstawiają fałszywe informacje jako wiarygodne.

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