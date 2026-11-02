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Увечері 1 листопада 2026 року українці почали отримувати фальшиві сповіщення в застосунку «Повітряна тривога». Користувачів попереджали про нібито радіаційну небезпеку, вуличні бої в Києві та запуск ракети «Орєшнік». Повітряні сили України заявили про стороннє втручання в роботу сервісу.

Уже вночі 2 листопада про аналогічну кібератаку повідомило Міністерство надзвичайних ситуацій Росії. Його застосунок також надсилав неправдиві попередження, зокрема про ядерну загрозу. Достовірних доказів зв'язку між інцидентами поки немає.

Це чергові епізоди кібервійни, яка триває понад десять років. За цей час хакери залишали сотні тисяч людей без електроенергії, порушували мобільний зв'язок, атакували супутникові мережі, державні установи, банки та авіакомпанії. Окремі операції спричиняли мільярдні збитки й зачіпали інші країни.

UA.News зібрали 10 найбільших кібератак російсько-української війни — п'ять проти української та п'ять проти російської інфраструктури.

Як хакери вперше залишили без світла 230 тисяч українців

23 грудня 2015 року в Україні відбулася перша задокументована кібератака, яка спричинила масштабне відключення електроенергії. Зловмисники проникли до комп'ютерних систем трьох обленерго та отримали доступ до керування електричними підстанціями.

За даними американського агентства CISA, без світла залишилися приблизно 225 тисяч споживачів. Відключення тривали від однієї до шести годин.

Для проникнення хакери використовували шкідливе програмне забезпечення BlackEnergy, а безпосереднє відключення здійснили через дистанційний доступ до обладнання. Додатково вони пошкодили комп'ютерні системи та порушили канали зв'язку.

Енергетикам довелося переходити на ручне керування для відновлення електропостачання. Згодом атаку пов'язали з російським угрупованням Sandworm, яке асоціюють із військовою розвідкою РФ.

Інцидент довів, що кібератаки можуть не лише призводити до втрати даних, а й безпосередньо порушувати роботу критичної інфраструктури.

У 2016 році хакери знову атакували українську енергосистему, використавши програму Industroyer, яка спричинила відключення світла в частині Києва. У 2022 році Україна також зупинила спробу застосування її оновленої версії Industroyer2.

NotPetya: як атака на Україну завдала світу $10 млрд збитків

27 червня 2017 року Україна зазнала однієї з найдорожчих кібератак в історії. Шкідлива програма NotPetya поширювалася через заражене оновлення бухгалтерського програмного забезпечення M.E.Doc.

Вірус блокував комп'ютери та пошкоджував інформацію. Хоча користувачам пропонували сплатити викуп, справжньою метою програми було знищення даних.

В Україні постраждали банки, державні установи та підприємства. Незабаром вірус поширився міжнародними корпоративними мережами.

Серед найбільших постраждалих були судноплавна корпорація Maersk, фармацевтична компанія Merck і логістичний оператор TNT Express. Через зараження комп'ютерів виникли перебої в міжнародних перевезеннях, виробництві та інших операціях.

За поширеними оцінками, сукупні збитки становили близько $10 млрд.

У лютому 2018 року уряд Великої Британії поклав відповідальність за NotPetya на російських військових. Атака продемонструвала небезпеку зараження програм, якими користується велика кількість підприємств. Через один скомпрометований продукт хакери змогли поширити руйнівне програмне забезпечення далеко за межі України.

Як хакери вивели з ладу російський RuTube на три дні

9 травня 2022 року масштабна кібератака порушила роботу російської відеоплатформи RuTube, яку розвивали як альтернативу YouTube.

Сервіс став недоступним для користувачів, а відновлення тривало майже три доби. Лише 11 травня платформа почала поступово повертатися до нормальної роботи.

Як повідомляло Reuters, до ліквідації наслідків залучили кілька команд спеціалістів із кібербезпеки.

Представники RuTube заявляли, що нападники намагалися вивести сервіс з ладу. Водночас компанія запевняла, що бібліотеку відео та дані користувачів вдалося зберегти.

Атака відбулася 9 травня, коли російські медіа активно висвітлювали святкування Дня перемоги. Тоді ж повідомлялося про втручання в роботу електронних телепрограм, де замість назв передач з'являлися антивоєнні повідомлення.

Як Росія атакувала супутниковий зв'язок перед повномасштабним вторгненням

24 лютого 2022 року, приблизно за годину до повномасштабного вторгнення, хакери атакували супутникову мережу KA-SAT компанії Viasat.

За оцінками західних урядів, метою було порушення зв'язку українських військових. Зловмисники втрутилися в роботу супутникових терміналів, через що значна кількість пристроїв перестала працювати.

Наслідки відчули користувачі в Україні та інших європейських країнах. Зокрема, проблеми виникли з обладнанням для дистанційного моніторингу вітрових електростанцій у Німеччині.

У травні 2022 року США, Велика Британія та ЄС поклали відповідальність за атаку на Росію. За інформацією британського Національного центру кібербезпеки, операція розпочалася незадовго до вторгнення та була спрямована на порушення українських комунікацій.

Як українська розвідка заявила про злам податкової служби Росії

12 грудня 2023 року Головне управління розвідки України повідомило про масштабну кібероперацію проти Федеральної податкової служби Росії.

За даними ГУР, українські фахівці проникли до центрального сервера відомства та отримали доступ до понад 2300 регіональних серверів.

Розвідка заявила про знищення баз даних, резервних копій та конфігураційних файлів, необхідних для роботи податкових систем. Також повідомлялося про порушення зв'язку між центральним офісом у Москві та регіональними управліннями.

Податкова служба використовує цифрову інфраструктуру для обліку платників податків, фінансової звітності та взаємодії підприємств із державою. Тому її пошкодження потенційно може впливати на значну кількість адміністративних процесів.

Як російські хакери залишили без зв'язку мільйони абонентів «Київстару»

12 грудня 2023 року масштабна кібератака порушила роботу найбільшого мобільного оператора України — «Київстару».

Приблизно 24 млн абонентів компанії зіткнулися з проблемами доступу до мобільного зв'язку та інтернету. Збої також вплинули на підприємства й обладнання, яке використовувало мережу оператора.

Як повідомили представники СБУ, російські хакери мали доступ до внутрішніх систем «Київстару» щонайменше з травня 2023 року. Вони могли місяцями вивчати мережу та готувати атаку.

За словами президента компанії Олександра Комарова, постраждало близько 70% її віртуальної інфраструктури.

У травні 2024 року Reuters повідомило, що оператор передбачив приблизно $90 млн на подолання наслідків, відновлення інфраструктури та підтримку абонентів.

Українська влада пов'язала атаку з російським угрупованням Sandworm. Відповідальність також взяла група Solntsepyok, яку українські спецслужби вважають пов'язаною з військовою розвідкою РФ.

Як українські хакери атакували найбільші російські банки та платіжні системи

23 липня 2024 року розпочалася масштабна серія кібератак на російську фінансову інфраструктуру. За повідомленнями українських медіа з посиланням на джерела в ГУР, цілями стали Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк та інші фінансові установи.

Користувачі окремих банків зіткнулися з проблемами доступу до онлайн-сервісів. Повідомлялося також про перебої в роботі платіжних систем і телекомунікаційних операторів. Наприкінці липня атаки торкнулися й сайту Центрального банку Росії.

Основним інструментом були DDoS-атаки, які створюють надмірне навантаження на сервери та можуть тимчасово робити онлайн-сервіси недоступними.

За даними The Kyiv Independent, 29 липня виникли проблеми з доступом до сайту Центробанку РФ. Водночас ці повідомлення не доводили втрати грошей клієнтів або повного припинення роботи російської банківської системи.

Зламані реєстри Мін'юсту: чому українці не могли оформлювати нерухомість і документи

19 грудня 2024 року масштабна кібератака порушила роботу державних реєстрів Міністерства юстиції України. Стали тимчасово недоступними системи для реєстрації нерухомості, підприємств, актів цивільного стану та інших юридичних операцій.

Проблеми відчули громадяни, нотаріуси, підприємці та державні установи. Частину реєстраційних дій довелося призупинити. Тодішня міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що відновлення основних реєстрів може тривати приблизно два тижні.

Як повідомляло Reuters, українська влада звинуватила в атаці Росію та розпочала відновлення інформаційних систем. Водночас підтверджень масового витоку персональних даних на початковому етапі розслідування не було.

Як хакери порушили роботу найбільшого державного медіахолдингу Росії

7 жовтня 2024 року кібератака порушила роботу Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії — ВДТРК, до якої входять «Россия 1», «Россия 24» та інші канали.

Унаслідок втручання виникли проблеми з онлайн-сервісами, внутрішніми системами, інтернетом і телефонним зв'язком. Частина онлайн-трансляцій стала недоступною.

За даними Reuters, Кремль назвав інцидент безпрецедентним за масштабами. Водночас основне телевізійне мовлення продовжувало працювати. Російські ЗМІ повідомляли про можливе видалення інформації із серверів, однак незалежно підтвердити всі пошкодження не вдалося.

Українське урядове джерело заявило Reuters про причетність українських хакерів. Агентство не змогло перевірити цю інформацію.

Атака відбулася в день народження Володимира Путіна та стала одним із найпомітніших випадків порушення роботи російських державних медіа.

Як хакери паралізували «Аерофлот» і спричинили скасування понад сотні рейсів

28 липня 2025 року кібератака порушила роботу найбільшої російської авіакомпанії «Аерофлот». Через пошкодження комп'ютерних систем компанії довелося скасувати понад сотню рейсів. Найбільші проблеми виникли в московському аеропорту Шереметьєво.

Відповідальність за атаку взяли угруповання Silent Crow та білоруські «Кіберпартизани». Нападники заявляли, що тривалий час перебували у внутрішній мережі компанії, отримали доступ до конфіденційної інформації та вивели з ладу тисячі серверів. Однак ці твердження не отримали повного незалежного підтвердження.

Російська Генеральна прокуратура підтвердила факт кібератаки та відкрила кримінальне провадження.

Як повідомляло Associated Press, масштабний збій призвів до скасування понад 100 рейсів і порушив роботу найбільшого авіаперевізника Росії.

Як кібервійна між Україною та Росією змінилася за 12 років

За понад 12 років російсько-української війни кібератаки перетворилися на інструмент протистояння, здатний порушувати роботу критичної інфраструктури, економіки та державних установ.

Атаки на українські електромережі показали, що хакери можуть спричиняти реальні відключення електроенергії. NotPetya продемонстрував небезпеку міжнародного поширення шкідливого програмного забезпечення, а Viasat — залежність військового та цивільного зв'язку від спільної інфраструктури.

Після початку повномасштабного вторгнення кібероперації стали тісніше пов'язаними з бойовими діями. Під ударом опинялися українські мобільні оператори, державні реєстри та енергетичні підприємства.

Водночас атаки на російську податкову службу, банки, медіа й авіакомпанії продемонстрували вразливість цифрової інфраструктури РФ.

Останні інциденти із застосунками екстреного оповіщення 1–2 листопада 2026 року показали ще один напрям протистояння — поширення неправдивих повідомлень через системи, яким населення довіряє під час небезпеки.

Сучасна інфраструктура потребує захисту не лише від ракет, дронів і фізичних диверсій. Наслідки кібератак також можуть виходити далеко за межі комп'ютерних мереж та впливати на мільйони людей.

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