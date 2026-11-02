От NotPetya до «Аэрофлота»: 10 крупнейших кибератак российско-украинской войны

Вечером 1 ноября 2026 года украинцы начали получать ложные оповещения в приложении «Воздушная тревога». Пользователей предупреждали о якобы радиационной опасности, уличных боях в Киеве и запуске ракеты «Орешник». Воздушные силы Украины заявили о постороннем вмешательстве в работу сервиса.

Уже ночью 2 ноября об аналогичной кибератаке сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций России. Его приложение также рассылало ложные предупреждения, в частности о ядерной угрозе. Достоверных доказательств связи между инцидентами пока нет.

Это очередные эпизоды кибервойны, которая длится более десяти лет. За это время хакеры оставляли сотни тысяч людей без электроэнергии, нарушали мобильную связь, атаковали спутниковые сети, государственные учреждения, банки и авиакомпании. Отдельные операции приводили к миллиардным убыткам и затрагивали другие страны.

UA.News собрали 10 крупнейших кибератак российско-украинской войны — пять против украинской и пять против российской инфраструктуры.

Как хакеры впервые оставили без света 230 тысяч украинцев

23 декабря 2015 года в Украине произошла первая задокументированная кибератака, которая привела к масштабному отключению электроэнергии. Злоумышленники проникли в компьютерные системы трех облэнерго и получили доступ к управлению электрическими подстанциями.

По данным американского агентства CISA, без света остались примерно 225 тысяч потребителей. Отключения длились от одного до шести часов.

Для проникновения хакеры использовали вредоносное программное обеспечение BlackEnergy, а непосредственное отключение осуществили через удаленный доступ к оборудованию. Кроме того, они повредили компьютерные системы и нарушили каналы связи.

Энергетикам пришлось переходить на ручное управление для восстановления электроснабжения. Впоследствии атаку связали с российской группировкой Sandworm, которую ассоциируют с военной разведкой РФ.

Инцидент доказал, что кибератаки могут не только приводить к потере данных, но и напрямую нарушать работу критически важной инфраструктуры.

В 2016 году хакеры вновь атаковали украинскую энергосистему, использовав программу Industroyer, которая привела к отключению света в части Киева. В 2022 году Украина также пресекла попытку применения её обновлённой версии Industroyer2.

NotPetya: как атака на Украину нанесла миру ущерб в размере $10 млрд

27 июня 2017 года Украина подверглась одной из самых дорогостоящих кибератак в истории. Вредоносная программа NotPetya распространялась через заражённое обновление бухгалтерского программного обеспечения M.E.Doc.

Вирус блокировал компьютеры и повреждал информацию. Хотя пользователям предлагали заплатить выкуп, истинной целью программы было уничтожение данных.

В Украине пострадали банки, государственные учреждения и предприятия. Вскоре вирус распространился по международным корпоративным сетям.

Среди наиболее пострадавших оказались судоходная корпорация Maersk, фармацевтическая компания Merck и логистический оператор TNT Express. Из-за заражения компьютеров возникли перебои в международных перевозках, производстве и других операциях.

По распространенным оценкам, совокупный ущерб составил около $10 млрд.

В феврале 2018 года правительство Великобритании возложило ответственность за NotPetya на российских военных. Атака продемонстрировала опасность заражения программ, которыми пользуется большое количество предприятий. Благодаря одному скомпрометированному продукту хакеры смогли распространить разрушительное программное обеспечение далеко за пределы Украины.

Как хакеры вывели из строя российский RuTube на три дня

9 мая 2022 года масштабная кибератака нарушила работу российской видеоплатформы RuTube, которую развивали как альтернативу YouTube.

Сервис стал недоступен для пользователей, а восстановление продолжалось почти трое суток. Только 11 мая платформа начала постепенно возвращаться к нормальной работе.

Как сообщало агентство Reuters, к ликвидации последствий были привлечены несколько команд специалистов по кибербезопасности.

Представители RuTube заявляли, что злоумышленники пытались вывести сервис из строя. В то же время компания уверяла, что библиотеку видео и данные пользователей удалось сохранить.

Атака произошла 9 мая, когда российские СМИ активно освещали празднование Дня Победы. Тогда же сообщалось о вмешательстве в работу электронных телепрограмм, где вместо названий передач появлялись антивоенные сообщения.

Как Россия атаковала спутниковую связь перед полномасштабным вторжением

24 февраля 2022 года, примерно за час до полномасштабного вторжения, хакеры атаковали спутниковую сеть KA-SAT компании Viasat.

По оценкам западных правительств, целью было нарушение связи украинских военных. Злоумышленники вмешались в работу спутниковых терминалов, из-за чего значительное количество устройств перестало работать.

Последствия ощутили на себе пользователи в Украине и других европейских странах. В частности, возникли проблемы с оборудованием для дистанционного мониторинга ветровых электростанций в Германии.

В мае 2022 года США, Великобритания и ЕС возложили ответственность за атаку на Россию. По информации британского Национального центра кибербезопасности, операция началась незадолго до вторжения и была направлена на нарушение украинских коммуникаций.

Как украинская разведка заявила о взломе налоговой службы России

12 декабря 2023 года Главное управление разведки Украины сообщило о масштабной кибероперации против Федеральной налоговой службы России.

По данным ГУР, украинские специалисты проникли на центральный сервер ведомства и получили доступ к более чем 2300 региональным серверам.

Разведка заявила об уничтожении баз данных, резервных копий и конфигурационных файлов, необходимых для работы налоговых систем. Также сообщалось о нарушении связи между центральным офисом в Москве и региональными управлениями.

Налоговая служба использует цифровую инфраструктуру для учета налогоплательщиков, финансовой отчетности и взаимодействия предприятий с государством. Поэтому ее повреждение потенциально может повлиять на значительное количество административных процессов.

Как российские хакеры оставили без связи миллионы абонентов «Киевстара»

12 декабря 2023 года масштабная кибератака нарушила работу крупнейшего мобильного оператора Украины — «Киевстара».

Около 24 млн абонентов компании столкнулись с проблемами доступа к мобильной связи и интернету. Сбои также затронули предприятия и оборудование, которое использовало сеть оператора.

Как сообщили представители СБУ, российские хакеры имели доступ к внутренним системам «Киевстара» как минимум с мая 2023 года. Они могли месяцами изучать сеть и готовить атаку.

По словам президента компании Александра Комарова, пострадало около 70% её виртуальной инфраструктуры.

В мае 2024 года Reuters сообщило, что оператор выделил примерно $90 млн на ликвидацию последствий, восстановление инфраструктуры и поддержку абонентов.

Украинские власти связали атаку с российской группировкой Sandworm. Ответственность также взяла на себя группа Solntsepyok, которую украинские спецслужбы считают связанной с военной разведкой РФ.

Как украинские хакеры атаковали крупнейшие российские банки и платежные системы

23 июля 2024 года началась масштабная серия кибератак на российскую финансовую инфраструктуру. По сообщениям украинских СМИ со ссылкой на источники в ГУР, целями стали Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк и другие финансовые учреждения.

Пользователи отдельных банков столкнулись с проблемами доступа к онлайн-сервисам. Сообщалось также о перебоях в работе платежных систем и телекоммуникационных операторов. В конце июля атаки коснулись и сайта Центрального банка России.

Основным инструментом были DDoS-атаки, которые создают чрезмерную нагрузку на серверы и могут временно делать онлайн-сервисы недоступными.

По данным The Kyiv Independent, 29 июля возникли проблемы с доступом к сайту Центробанка РФ. В то же время эти сообщения не свидетельствовали о потере денег клиентов или полном прекращении работы российской банковской системы.

Взломанные реестры Минюста: почему украинцы не могли оформлять недвижимость и документы

19 декабря 2024 года масштабная кибератака нарушила работу государственных реестров Министерства юстиции Украины. Стали временно недоступными системы регистрации недвижимости, предприятий, актов гражданского состояния и других юридических операций.

Проблемы ощутили на себе граждане, нотариусы, предприниматели и государственные учреждения. Часть регистрационных действий пришлось приостановить. Тогдашняя министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что восстановление основных реестров может занять примерно две недели.

Как сообщало агентство Reuters, украинские власти обвинили в атаке Россию и приступили к восстановлению информационных систем. В то же время подтверждений массовой утечки персональных данных на начальном этапе расследования не было.

Как хакеры нарушили работу крупнейшего государственного медиахолдинга России

7 октября 2024 года кибератака нарушила работу Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании — ВГТРК, в которую входят «Россия 1», «Россия 24» и другие каналы.

В результате атаки возникли проблемы с онлайн-сервисами, внутренними системами, интернетом и телефонной связью. Часть онлайн-трансляций стала недоступной.

По данным Reuters, Кремль назвал инцидент беспрецедентным по масштабам. В то же время основное телевещание продолжало работать. Российские СМИ сообщали о возможном удалении информации с серверов, однако независимо подтвердить все повреждения не удалось.

Украинский правительственный источник заявил Reuters о причастности украинских хакеров. Агентство не смогло проверить эту информацию.

Атака произошла в день рождения Владимира Путина и стала одним из самых заметных случаев сбоя в работе российских государственных СМИ.

Как хакеры парализовали «Аэрофлот» и вызвали отмену более сотни рейсов

28 июля 2025 года кибератака нарушила работу крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот». Из-за повреждения компьютерных систем компании пришлось отменить более сотни рейсов. Наибольшие проблемы возникли в московском аэропорту Шереметьево.

Ответственность за атаку взяли на себя группировка Silent Crow и белорусские «Киберпартизаны». Злоумышленники заявляли, что в течение длительного времени находились во внутренней сети компании, получили доступ к конфиденциальной информации и вывели из строя тысячи серверов. Однако эти утверждения не получили полного независимого подтверждения.

Российская Генеральная прокуратура подтвердила факт кибератаки и возбудила уголовное дело.

Как сообщало Associated Press, масштабный сбой привел к отмене более 100 рейсов и нарушил работу крупнейшего авиаперевозчика России.

Как изменилась кибервойна между Украиной и Россией за 12 лет

За более чем 12 лет российско-украинской войны кибератаки превратились в инструмент противостояния, способный нарушать работу критически важной инфраструктуры, экономики и государственных учреждений.

Атаки на украинские электросети показали, что хакеры могут вызывать реальные отключения электроэнергии. NotPetya продемонстрировал опасность международного распространения вредоносного программного обеспечения, а Viasat — зависимость военной и гражданской связи от общей инфраструктуры.

После начала полномасштабного вторжения кибероперации стали более тесно связаны с боевыми действиями. Под ударом оказывались украинские мобильные операторы, государственные реестры и энергетические предприятия.

В то же время атаки на российскую налоговую службу, банки, СМИ и авиакомпании продемонстрировали уязвимость цифровой инфраструктуры РФ.

Последние инциденты с приложениями экстренного оповещения 1–2 ноября 2026 года показали ещё одно направление противостояния — распространение ложных сообщений через системы, которым население доверяет в случае опасности.

Современная инфраструктура нуждается в защите не только от ракет, дронов и физических диверсий. Последствия кибератак также могут выходить далеко за пределы компьютерных сетей и затрагивать миллионы людей.

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