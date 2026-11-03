网络安全公司CrowdStrike宣布，计划收购两家人工智能安全领域初创公司——Fiddler AI和Dreadnode。这些交易将扩大CrowdStrike在企业系统中监控、测试和保护AI模型及智能体的能力，TechCrunch报道。

两笔交易的价值

据《华尔街日报》报道，CrowdStrike将支付约4亿美元收购Fiddler AI，并支付约9500万美元收购Dreadnode。Fiddler AI开发用于监控公司内部AI智能体的软件。Dreadnode可自动执行安全检查，以便在AI模型、应用程序和智能体上线前发现其中的漏洞。

Fiddler AI成立于2018年；据PitchBook数据，该初创公司累计获得约9900万美元投资。成立于2023年的Dreadnode已融资1400万美元。

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与Falcon平台的整合

Fiddler AI将以Falcon Observe的名称纳入CrowdStrike Falcon平台。该工具旨在帮助客户在部署前评估智能体、了解其行为并跟踪其运行情况。获得的数据将作为遥测数据传送至更广泛的平台。

Dreadnode将被整合至Falcon Guardian产品中，CrowdStrike正在开发该产品，用于检测和响应公司设备上的AI智能体活动。Dreadnode的测试结果将以安全策略建议的形式传送至Falcon Guardian。

TechCrunch指出，企业及其员工正越来越积极地使用AI工具、自动化工作流程、创建自己的应用程序并部署智能体，而内部安全政策和程序并不总能跟上这种应用速度。

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