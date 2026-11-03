Компания в сфере кибербезопасности CrowdStrike объявила о намерении приобрести два стартапа в области защиты искусственного интеллекта — Fiddler AI и Dreadnode. Сделки должны расширить возможности CrowdStrike по мониторингу, тестированию и защите моделей ИИ и агентов в корпоративных системах, сообщает TechCrunch.

Стоимость двух сделок

По данным The Wall Street Journal, CrowdStrike заплатит около $400 млн за Fiddler AI и примерно $95 млн за Dreadnode. Fiddler AI создает программное обеспечение для мониторинга ИИ-агентов внутри компаний. Dreadnode автоматизирует проверки безопасности для выявления уязвимостей в моделях ИИ, приложениях и агентах до их запуска.

Fiddler AI была основана в 2018 году; по данным PitchBook, стартап в общей сложности привлек около $99 млн инвестиций. Dreadnode, основанный в 2023 году, привлек $14 млн.

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Интеграция с платформой Falcon

Fiddler AI войдет в платформу CrowdStrike Falcon под названием Falcon Observe. Инструмент должен помогать клиентам оценивать агентов до развертывания, понимать их действия и отслеживать их работу. Полученные данные будут передаваться в более широкую платформу в качестве телеметрии.

Dreadnode интегрируют в продукт Falcon Guardian, который CrowdStrike развивает для выявления активности ИИ-агентов на устройствах компаний и реагирования на нее. Результаты тестов Dreadnode должны поступать в Falcon Guardian в виде рекомендаций по политикам безопасности.

TechCrunch отмечает, что компании и их сотрудники все активнее используют инструменты ИИ, автоматизируют рабочие процессы, создают собственные приложения и развертывают агентов, тогда как внутренние политики и процедуры безопасности не всегда успевают за таким внедрением.

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