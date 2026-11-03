Firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem CrowdStrike ogłosiła zamiar przejęcia dwóch startupów z dziedziny bezpieczeństwa sztucznej inteligencji — Fiddler AI i Dreadnode. Transakcje mają rozszerzyć możliwości CrowdStrike w zakresie monitorowania, testowania i ochrony modeli AI oraz agentów w systemach korporacyjnych, informuje TechCrunch.

Wartość obu transakcji

Według „The Wall Street Journal” CrowdStrike zapłaci około 400 mln dolarów za Fiddler AI oraz około 95 mln dolarów za Dreadnode. Fiddler AI tworzy oprogramowanie do monitorowania agentów AI wewnątrz firm. Dreadnode automatyzuje kontrole bezpieczeństwa w celu wykrywania luk w modelach AI, aplikacjach i agentach przed ich uruchomieniem.

Fiddler AI założono w 2018 roku; według PitchBook startup pozyskał łącznie około 99 mln dolarów inwestycji. Dreadnode, założony w 2023 roku, pozyskał 14 mln dolarów.

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Integracja z platformą Falcon

Fiddler AI stanie się częścią platformy CrowdStrike Falcon pod nazwą Falcon Observe. Narzędzie ma pomagać klientom oceniać agentów przed wdrożeniem, rozumieć ich działania i śledzić ich funkcjonowanie. Uzyskane dane będą przekazywane do szerszej platformy jako telemetria.

Dreadnode zostanie zintegrowany z produktem Falcon Guardian, który CrowdStrike rozwija do wykrywania aktywności agentów AI na urządzeniach firmowych i reagowania na nią. Wyniki testów Dreadnode mają trafiać do Falcon Guardian w formie rekomendacji dotyczących polityk bezpieczeństwa.

TechCrunch zauważa, że firmy i ich pracownicy coraz aktywniej korzystają z narzędzi AI, automatyzują procesy pracy, tworzą własne aplikacje i wdrażają agentów, podczas gdy wewnętrzne polityki i procedury bezpieczeństwa nie zawsze nadążają za takim wdrażaniem.

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