Южнокорейская ИТ-компания LG CNS завершила строительство гипермасштабного центра обработки данных для систем искусственного интеллекта мощностью 30 мегаватт в Джакарте, Индонезия. Объект предназначен для высокопроизводительных вычислений с использованием графических процессоров нового поколения.

Заказчик проекта

Строительство заказала KMG — совместное предприятие индонезийской Sinar Mas Group и Korea Investment Real Asset Management, компании по управлению альтернативными активами.

Как сообщает Korea Herald, LG CNS назвала проект первым случаем, когда южнокорейская компания построила дата-центр ИИ для зарубежного клиента.

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Планы расширения

LG CNS готовит расширение объекта, при котором совокупная мощность центра может вырасти до 400 мегаватт. После завершения строительства в Джакарте компания планирует развивать бизнес дата-центров ИИ в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме и Японии.

Компания также планирует расширить свой портфель услугами по подписке на графические процессоры, инфраструктурой жидкостного охлаждения и решениями для сектора фабрик искусственного интеллекта.

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