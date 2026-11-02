LG CNS завершила будівництво ШІ-центру обробки даних у Джакарті — Korea Herald

Південнокорейська ІТ-компанія LG CNS завершила будівництво гіпермасштабного центру обробки даних для систем штучного інтелекту потужністю 30 мегаватів у Джакарті, Індонезія. Об’єкт призначений для високопродуктивних обчислень із використанням графічних процесорів нового покоління.

Замовник проєкту

Будівництво замовила KMG — спільне підприємство індонезійської Sinar Mas Group та Korea Investment Real Asset Management, компанії з управління альтернативними активами.

Як повідомляє Korea Herald, LG CNS назвала проєкт першим випадком, коли південнокорейська компанія збудувала центр обробки даних для ШІ для закордонного клієнта.

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Плани розширення

LG CNS готує розширення об’єкта, за якого сукупна потужність центру може зрости до 400 мегаватів. Після завершення будівництва в Джакарті компанія планує розвивати бізнес ШІ-центрів обробки даних в інших країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону, зокрема в Малайзії, Таїланді, В’єтнамі та Японії.

Компанія також планує розширити свій портфель послугами з передплати на графічні процесори, інфраструктурою рідинного охолодження та рішеннями для сектору фабрик штучного інтелекту.

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