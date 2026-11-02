Południowokoreańska firma informatyczna LG CNS zakończyła budowę hiperskalowego centrum danych dla systemów sztucznej inteligencji o mocy 30 megawatów w Dżakarcie w Indonezji. Obiekt jest przeznaczony do wysokowydajnych obliczeń z wykorzystaniem procesorów graficznych nowej generacji.

Zamawiający projekt

Budowę zleciła firma KMG — wspólne przedsięwzięcie indonezyjskiej Sinar Mas Group oraz Korea Investment Real Asset Management, spółki zarządzającej aktywami alternatywnymi.

Jak informuje Korea Herald, LG CNS nazwała ten projekt pierwszym przypadkiem, gdy południowokoreańska firma zbudowała centrum danych AI dla zagranicznego klienta.

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Plany rozbudowy

LG CNS przygotowuje rozbudowę obiektu, w wyniku której łączna moc centrum może wzrosnąć do 400 megawatów. Po zakończeniu budowy w Dżakarcie firma planuje rozwijać działalność w zakresie centrów danych AI w innych krajach regionu Azji i Pacyfiku, w tym w Malezji, Tajlandii, Wietnamie i Japonii.

Firma planuje również rozszerzyć swoje portfolio o usługi subskrypcji procesorów graficznych, infrastrukturę chłodzenia cieczą oraz rozwiązania dla sektora fabryk sztucznej inteligencji.

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