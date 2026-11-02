Китайские ученые исследовали, как энергия ветра с поверхности океана может передаваться на тысячи метров в глубину воды и достигать морского дна. В районе продолжения течения Куросио к востоку от Японии они зафиксировали концентрированные потоки этой энергии, которые назвали «инерционными дымоходами», сообщает South China Morning Post.

Исследование выполнили специалисты Института океанологии Китайской академии наук. Результаты опубликовали в октябре в рецензируемом журнале Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers. Авторы проанализировали двухлетние данные 46 донных станций, размещенных на площади 600 на 600 километров в районе продолжения Куросио.

Данные американской системы наблюдений

Приборы установили на морском дне в 2004–2006 годах в рамках Kuroshio Extension System Study, финансируемого Национальным научным фондом США. Система регистрировала время прохождения акустического сигнала от дна до поверхности и обратно, давление у дна и придонные течения.

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Исследователи сосредоточились на почти инерционных внутренних волнах — крупных колебаниях водных масс, которые возникают, когда ветер приводит в движение верхние слои океана, а вращение Земли влияет на это движение. Такие волны способны переносить энергию через стратифицированную толщу воды, где теплые поверхностные и холодные глубинные слои обычно ограничивают водообмен.

Роль океанических вихрей

По выводам команды, при прохождении волн через антициклонические вихри их энергия направляется вниз и концентрируется в виде воронки. Именно этот процесс ученые назвали образованием инерционного дымохода.

Авторы оценили, что 68% энергии почти инерционных волн вблизи дна поступает из верхних слоев океана, а еще 32% создают локальные придонные течения. По их мнению, длительные наблюдения за температурой, соленостью и скоростью звука в воде могут быть полезны для прогнозирования морской среды, глубоководной инженерии, а также оценки условий для подводного обнаружения и связи.

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