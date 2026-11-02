Chińscy naukowcy zbadali, w jaki sposób energia wiatru z powierzchni oceanu może być przenoszona tysiące metrów w głąb wody i docierać do dna morskiego. W rejonie przedłużenia Prądu Kuro Siwo na wschód od Japonii zarejestrowali skoncentrowane strumienie tej energii, które nazwali „kominami inercyjnymi”, informuje South China Morning Post.

Badanie przeprowadzili specjaliści z Instytutu Oceanologii Chińskiej Akademii Nauk. Wyniki opublikowano w październiku w recenzowanym czasopiśmie Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers. Autorzy przeanalizowali dwuletnie dane z 46 stacji dennych rozmieszczonych na obszarze 600 na 600 kilometrów w rejonie przedłużenia Prądu Kuro Siwo.

Dane z amerykańskiego systemu obserwacyjnego

Urządzenia zainstalowano na dnie morskim w latach 2004–2006 w ramach Kuroshio Extension System Study, finansowanego przez Narodową Fundację Nauki USA. System rejestrował czas przejścia sygnału akustycznego od dna do powierzchni i z powrotem, ciśnienie przy dnie oraz prądy przydenne.

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Naukowcy skupili się na prawie inercyjnych falach wewnętrznych — dużych oscylacjach mas wodnych, które powstają, gdy wiatr porusza górne warstwy oceanu, a obrót Ziemi wpływa na ten ruch. Takie fale są zdolne przenosić energię przez uwarstwioną kolumnę wody, gdzie ciepłe warstwy powierzchniowe i zimne warstwy głębinowe zwykle ograniczają wymianę wody.

Rola wirów oceanicznych

Z ustaleń zespołu wynika, że podczas przechodzenia fal przez wiry antycyklonalne ich energia jest kierowana w dół i koncentruje się w kształcie lejka. Naukowcy nazwali ten proces tworzeniem komina inercyjnego.

Autorzy oszacowali, że 68% energii prawie inercyjnych fal w pobliżu dna pochodzi z górnych warstw oceanu, a kolejne 32% wytwarzają lokalne prądy przydenne. Ich zdaniem długotrwałe obserwacje temperatury, zasolenia i prędkości dźwięku w wodzie mogą być przydatne do prognozowania środowiska morskiego, inżynierii głębinowej oraz oceny warunków wykrywania i komunikacji pod wodą.

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